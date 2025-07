Basteln, Abenteuer und sportliche Betätigung: Jetzt anmelden für das Ferienprogramm in Kettershausen

Für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Kettershausen ist auch dieses Jahr in den Sommerferien viel geboten. Denn mit Unterstützung von Vereinen, Einrichtungen sowie ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hat die Gemeinde für die Buben und Mädchen wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt. Es beginnt am 2. August.

Das Basteln von Musikinstrumenten aus Naturmaterialen und ein Sommerbiathlon stehen auf dem Programm. Es geht weiter mit einem Übernachtungsabenteuer mit Spielen, Lagerfeuer und Zelten, einem Geschicklichkeitsparcours im Wald, dem Segeln im Oberrieder Weiher bis hin zu einem Bauernhoftag mit Heu-Hüpfen, Wettmelken oder auch Butterschütteln, mit Tennis für Anfänger sowie einem blumigen „Eis“-Becher, der wohl so manche Überraschung bereithält.

Noch bis Freitag, 25. Juli, sind Anmeldungen möglich

Insgesamt gibt es 13 Aktionen, die sich bis zum Ende der Sommerferien erstrecken. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit Ideen, Zeit und Herzblut dieses Programm ermöglichen“, heißt es dazu von Bürgermeister Markus Koneberg sowie den Jugendbeauftragten der Gemeinde Julia Faulhaber und Susanne Rieder.

Weitere Infos bietet ein Flyer, der im Kettershauser Gemeindeamt, im Raiffeisenmarkt sowie in der Bäckerei ausliegt. Die Anmeldung zu den Ferienprogrammpunkten kann noch bis Freitag, 25. Juli, persönlich im Gemeindeamt, telefonisch unter 08333/8665 oder per Mail an info@kettershausen.de erfolgen.