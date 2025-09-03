Icon Menü
Wegen Kindesmissbrauch und Besitz von Kinderpornografie: 27-Jähriger vom Neu-Ulmer Amtsgericht verurteilt

Neu-Ulm

Er schickte einem zehnjährigen Mädchen ein Penisbild: 27-Jähriger vom Neu-Ulmer Amtsgericht verurteilt

Wegen Kindesmissbrauch steht ein Mann in Neu-Ulm vor Gericht. Weil die Polizei schon früher Kinderpornografie bei ihm gefunden hat, ist er bereits vorbestraft.
Von Dominik Thoma
    Weil er mitunter im Internet ein Kind ohne Körperkontakt missbraucht hat, wird der heute 27-jährige Angeklagte vor Gericht verurteilt.
    Weil er mitunter im Internet ein Kind ohne Körperkontakt missbraucht hat, wird der heute 27-jährige Angeklagte vor Gericht verurteilt. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Mit Fußfessel und Handschellen betritt der heute 27-jährige Angeklagte den Sitzungssaal. Er trägt einen Anzug mit Krawatte, verhält sich ruhig und wirkt unscheinbar. Gegen den gebürtigen Illertisser lauten die Anklagepunkte: Sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt einer Zehnjährigen, mehrfacher versuchter sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt von Minderjährigen und Besitz zweier kinderpornografischer Bilder. Zu Beginn bekennt er sich schuldig. Richterin Gabriele Buck geht dennoch nicht auf den milderen Antrag des Verteidigers ein. Denn der Mann ist Wiederholungstäter.

