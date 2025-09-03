Er schickte einem zehnjährigen Mädchen ein Penisbild: 27-Jähriger vom Neu-Ulmer Amtsgericht verurteilt

Mit Fußfessel und Handschellen betritt der heute 27-jährige Angeklagte den Sitzungssaal. Er trägt einen Anzug mit Krawatte, verhält sich ruhig und wirkt unscheinbar. Gegen den gebürtigen Illertisser lauten die Anklagepunkte: Sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt einer Zehnjährigen, mehrfacher versuchter sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt von Minderjährigen und Besitz zweier kinderpornografischer Bilder. Zu Beginn bekennt er sich schuldig. Richterin Gabriele Buck geht dennoch nicht auf den milderen Antrag des Verteidigers ein. Denn der Mann ist Wiederholungstäter.

