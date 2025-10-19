„Weiherpfade“: Neuer Premium-Spazierwanderweg in Roggenburg eingeweiht

„Gut Ding will Weile haben“, erklärte Leo Schrell mit einem Lächeln. Er ist der erste Vorsitzender des Vereins Donautal-Aktiv, Projektträger der Premium-Spazierwanderwege und lässt die vergangenen Jahre Revue passieren. Der Impuls kam durch die Planung eines Rundwanderwegs bei Autenried. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden 2018 etwa 30 Wege in der Region überprüft. Die EU war über das sogenannte LEADER-Programm auch mit an Bord. Auf neun Tourenvorschläge einigte man sich schließlich.

Doch dann kam Corona und Projektleiterin Andrea Zangl bangte um die Fortführung. Doch Schritt um Schritt ging es nach 2022 weiter. Ein übergreifender Name wurde gefunden: „Streifzüge“. Ein passendes Logo gesellte sich hinzu, das aus einem farbigen Schmetterling besteht. Auch Wegepaten, die sich ehrenamtlich um die Pflege der Premium-Spazierwege kümmern, fanden sich.

30.000 Wanderinnen und Wanderer wurden nach ihren Prioritäten befragt

Wieviel Arbeit in dem Projekt steckt, verdeutlichen auch die Gesamtkosten von 238.000 Euro für Planung und Umsetzung. 120.000 Euro flossen durch EU-Mittel und Förderungen des Freistaates Bayern ein, 118.000 Euro stammen aus Eigenmitteln der Region. Landrätin Eva Treu und Landrat Hans Reichhart betonten in ihren Grußworten, dass das Vorhaben ohne enge Zusammenarbeit aller Beteiligten nicht zu stemmen gewesen sei. Neben Verein und Landkreisen waren auch die Projektkommunen Ichenhausen, Waldstetten, Ellzee, Weißenhorn und Roggenburg eingebunden.

Von Anfang an wurde das Projekt intensiv begleitet von Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut. Er hob hervor, dass die Umsetzung zu einem großen Teil der Hartnäckigkeit von Andrea Zangl zu verdanken sei. Für das Institut, das das Zertifikat verleiht, stehen die Wünsche und Interessen der Wanderinnen und Wanderer im Mittelpunkt. Über 30.000 Personen habe man inzwischen nach ihren Prioritäten befragt.

Wegepaten kümmern sich um die Premium-Spazierwanderwege

Abwechslung im Wegverlauf und Aussichtsmöglichkeiten seien besonders wichtig. Aber auch der Punkt Regionalität habe eine hohe Bedeutung, einheimische Produkte, regionales Essen in der Gastronomie am Wegesrand spielten eine wesentliche Rolle. Inzwischen habe auch die Industrie das Thema entdeckt. Ein Firmenbesitzer in Tuttlingen schickte seine Azubis zu Instandhaltungsarbeiten auf einen der Wege: „Ich möchte sie mit ihrer eigenen Heimat konfrontieren“, erklärte der Firmeninhaber. Oder der Mittelständler mit 480 Beschäftigten: Die Anstellung bei ihm müsse für Fachkräfte attraktiv sein. Dazu gehöre neben Schulen und Kindergärten auch eine grüne Infrastruktur.

Bruno Loher und Karl Glogger sind zwei der Wegepaten, die gemeinsam die Schulung für ihren neuen Dienst absolviert haben. Man erkennt sie leicht an dem Schmetterlingslogo auf ihren Jacken. Glogger erklärt auf die Frage, warum er mitmacht: „Ich bin so eingestellt, wenn es etwas zu machen gibt und ich habe Zeit – dann mache ich das auch.“

Als begeisterter Radfahrer sei er schon jeher naturverbunden. Ähnlich bei Loher, der oft auf Wanderungen unterwegs ist. Sie werden etwa einmal monatlich die Wege ablaufen, schauen, ob die Beschilderung noch korrekt ist, kleinere Reparaturen erledigen oder dem Bauhof melden, wenn größere Arbeiten notwendig sind.

Der nun eingeweihte Premium-Spazierwanderweg „Weiherpfade“ erstreckt sich über 5,4 Kilometer und beginnt am Parkplatz nördlich der Klosterkirche in Roggenburg. Vorbei geht es an der Wannenkapelle hin zu den Stürzenweiher und zum Langweiher. Bei der historischen Klostermühle ist zusätzlich ein Bodenerlebnispfad zu finden.

Weiter Premium-Spazierwanderwege (Fertigstellung in den nächsten Wochen):

Am schönen Osterbach (Roggenburg) - 4,8 km

Roggenburger Klosterblick - 5,6 km

Schallerweiherweg (Weißenhorn) - 3,5 km

Rothtalblick (Weißenhorn) - 5,3 km

Panoramaweg (Weißenhorn) - 5,7 km

Weihergehauweg (Ichenhausen-Autenried) - 4,5 km

Günzstausee (Ellzee - Waldstetten) - 4,1 km

Günzaue (Ichenhausen-Hochwang) - 5,3 km