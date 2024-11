Weihnachtlicher Flohmarkt bringt Kartei der Not Spenden ein

Für den Weihnachtsflohmarkt des Kellmünzer Pfarrgemeinderats zugunsten der „Kartei der Not“ haben sich Räume des Pfarrhofs in ein stimmungsvolles Weihnachtszimmer verwandelt. Ein geschmückter Baum war darin ein Blickfang. Der Schmuck selbst war zum Abhängen und Mitnehmen gedacht. Davon haben die Besucherinnen und Besucher auch regen Gebrauch gemacht. Auch die vielen, im ganzen Raum liebevoll arrangierten, winterlichen und weihnachtlichen Dekoartikel wurden von den Gästen nach einem Lieblingsstück oder einer Rarität durchstöbert. So füllten sich bei den Gästen so manche Tasche. Gegen eine freiwillige Spende konnte das Auserwählte dann auch mitgenommen werden. Für die Kartei der Not konnte so ein Betrag von 730 Euro überwiesen werden. Unser Bild zeigt einige Mitglieder der Pfarrgemeinderates sowie weitere Helferinnen und Helfer. (zisc)

