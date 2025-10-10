Tonnenschwere Präzisionsanlagen für Handwerker und Ikea-Fabriken

Kein Billy-Regal ohne Illertissen: Ikea fertigt seine Spanplatten mit Verleimpressen der Weinig Gruppe. Der Möbelriese ist der größte Kunde des Maschinenbauers. Die Verleimpressen werden in Illertissen produziert, wo Weinig zwei Werke unterhält. Beliefert werden nicht nur Möbelfabriken, sondern auch kleine Betriebe und Mittelständler. „Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden zu wachsen“, sagt Geschäftsführer Michael Deschenhalm. Ein Handwerker schafft eine einfache Linie an, erweitert seinen Betrieb und legt sich neue Technik zu: komplexere, auf Wunsch zusammengestellte Maschinen. Schnellere Geräte und solche, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.

Die schwerste Anlage aus Illertissen wiegt 250 Tonnen. Mit Weinig-Maschinen werden nicht nur Ikea-Möbel produziert, sondern auch Fensterkanten, Tischplatten oder Parkettböden. Neben den Verleimpressen kommen aus Illertissen auch komplexe Anlagesysteme und vor allem Kappsägen, die in der Verpackungsindustrie genutzt werden. Von Palettenherstellern zum Beispiel.

Weinig fertigt Kappsägen und Verleimpressen in Illertissen

Rund 30 Menschen arbeiten bei Schnurr Holzverpackungen im Kirchdorfer Ortsteil Sinningen, fünf Autominuten von Altenstadt entfernt. Christoph Schnurr leitet Unternehmen in fünfter Generation. Vor einem Jahr hat er sich eine neue Produktionslinie zugelegt. Die Schiebersäge schneidet deutlich schneller und sie muss nur von einem Mitarbeiter bedient werden – beim Vorgängermodell waren drei nötig. „Es geht darum, das Personal zu entlasten“, erklärt Schnurr.

Fachkräftemangel plagt das Familienunternehmen nicht, doch es fallen körperlich anstrengende Arbeiten weg und die Mitarbeitenden bekommen Zeit für andere Aufgaben. Kleinere Stückzahlen werden weiterhin manuell produziert, größere vollautomatisch. Schnurr produziert Kisten und Paletten für regionale Kundschaft. Weinig-Geschäftsführer Deschenhalm bezeichnet den Betrieb als typischen Kunden: Schnurr wuchs, der Park aus Weinig-Maschinen wuchs mit. Seit 25 Jahren läuft die Zusammenarbeit.

Michael Deschenhalm ist Geschäftsführer von Weinig Operations.

Schnurr Verpackungstechnik aus Kirchdorf-Sinningen gehört zum Kundenkreis

Anderen Unternehmen bereitet der Arbeitsmarkt größere Probleme als dem Mittelständler, Weinig wirbt deswegen mit den Automatisierungslösungen. Holz einlegen, Holz herausheben, fehlerhafte Stellen markieren: Was oft das Personal leisten muss, können moderne Maschinen alleine. Mal dank Automatisierung, mal mithilfe der KI. Gefertigt wird auf Bestellung und fast ausschließlich auf Kundenwunsch. „Die Stapleranlage wurde eigens für uns entwickelt und sie läuft wunderbar“, sagt Unternehmer Christoph Schnurr.

Markus Nagel arbeitet im Projektvertrieb bei Weinig in Illertissen. „Wir legen unseren Kunden keinen Katalog hin wie ein Autohaus“, erklärt er. Stattdessen wird der Bedarf nach individuellen Anforderungen der Kunden und damit so exakt wie möglich ermittelt. Fast immer entstünden mit der Zeit neue Vorstellungen: mehr Technik, mehr Tempo.

Bei der Firma Schnurr in Sinningen, von links: Johannes Felderer (Weinig), Lukas Sautter, Christoph Schnurr, Mario Natter (alle Schnurr) und Werner Blum (Weinig).

280 Beschäftigte in den Werken von Weinig in Illertissen

Im Einsatz sind die Produktionslinien auf der ganzen Welt. Das Illertisser Expo-Center wird mehrmals wöchentlich besichtigt. Hier laufen alle Maschinen aus dem Haus. Wer über einen Kauf nachdenkt, kann eigenes Material mitbringen und probehalber durch die Produktionslinien laufen lassen. „Wer über eine Investition von drei Millionen Euro nachdenkt, nutzt die Möglichkeit natürlich gerne“, sagt Markus Nagel.

280 Menschen arbeiten in den beiden Werken in Illertissen, 60 weitere Beschäftige sind in Malterdingen bei Freiburg tätig. Beide Standorte bilden die Weinig Operations GmbH & Co. KG, deren Umsatz Michael Deschenhalm auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Nach Angaben des Geschäftsführers werden im Jahr 400 bis 600 Maschinen verkauft, die die Weinig Operations produziert. Die Gruppe setzt jährlich 500 bis 600 Millionen Euro um und beschäftigt 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weinig verzichtet auf den alten Markennamen Dimter

Bei den Alteingesessenen in Illertissen ist noch der frühere Name des Unternehmens geläufig: 1954 wurde die Dimter Holzoptimierungs GmbH gegründet, seit 1993 gehört Dimter zur Weinig-Gruppe. In Illertissen wurde unter dem Namen Weinig Dimter produziert, auf der neuen Schiebersäge von Christoph Schnurr in Sinningen ist dieser Markenname noch aufgedruckt. Auf der Branchen-Leitmesse Ligna in Hannover im Mai 2025 schaffte die Aktiengesellschaft aus Tauberbischofsheim die Bezeichnung ab.

Zur Gruppe gehörte eine Reihe von Markennamen, jetzt ziert das Weinig-Logo alle neu gefertigten Maschinen. Statt Weinig Dimter steht auf den Kappsägen nun die Bezeichnung Weinig Solid Cut. Das Unternehmen verspricht sich von der strategischen Entscheidung einen besseren Wiedererkennungswert.