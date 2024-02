Das ist beim Oster- und Künstlermarkt im Musikantenstadel geboten

"Keramik Seldner" organisiert vor Ostern wieder einen Markt. Etwa 30 Kunsthandwerker, Künstler und andere Selbermacher stellen im Unterallgäuer Weinried aus.

In Weinried findet im März wieder ein Oster- und Künstlermarkt statt. Im Musikantenstadel am Sportplatzweg gibt es am Sonntag, 10. März, zwischen 10 und 17 Uhr allerlei Dekoratives und Nützliches zu bestaunen und zu erwerben. Veranstalterin ist Christiane Seldner, die "Keramik Seldner" in Dietershofen betreibt. Wie sie auf ihrer Internetseite ankündigt, werden heuer rund 30 Kunsthandwerker, Künstler, Hobbyhandwerker und andere Selbermacher aus der näheren und weiteren Umgebung ihre Produkte zur Schau stellen.

Der Ausstellerliste zufolge werden zum Beispiel Edelsteine und Schmuck aus Silber- und Golddraht angeboten, außerdem Schnitzereien, Drechselarbeiten, selbst gemachte Edelbrände und Seifen sowie Kräuterkissen. Und passend zum Titel des Marktes dürfen natürlich auch bemalte Ostereier, Osterkörbchen und Osterdekoration nicht fehlen.

Für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt eine Bewirtung. Der Eintrittspreis kostet zwei Euro, Kinder bis 15 Jahre müssen nichts bezahlen. Näheres unter www.keramik-seldner.de. (stz)