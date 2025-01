Neuer Dirigent bei der Weinrieder Blasmusik

Icon Vergrößern Ulrich Prinz (links) und Florian Scholz. Foto: Stefanie Huber Icon Schließen Schließen Ulrich Prinz (links) und Florian Scholz. Foto: Stefanie Huber

Bei der Generalversammlung hat die offizielle Taktstockübergabe an den neuen Dirigenten bei der Weinrieder Blasmusik stattgefunden. Die letzten fünf Jahre wurde die Kapelle von Florian Scholz geleitet. Er hat nun den Taktstock an den neuen Dirigenten Ulrich Prinz übergeben. Der Vorsitzende Florian Weckerle bedankte sich während der Mitgliederversammlung bei Florian Scholz für die erfolgreichen letzten Jahre.

Außerdem warf er einen Blick in die Zukunft, und drückte seine Vorfreude für die kommende Zeit mit dem neuen Dirigenten Ulrich Prinz aus. Dabei stellte er auch die Termine für das kommende Jahr vor, beginnend mit dem traditionellen Starkbierfest in Weinried am 29. März.

Weiterhin wurden bei der Generalversammlung mehrere Musiker für ihre langjährige aktive Tätigkeit bei der Weinrieder Blasmusik geehrt.

