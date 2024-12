18-Jähriger wirft mit Bierkrügen und verletzt Jugendliche am Kopf

Ein 18-Jähriger soll in den frühen Sonntagmorgenstunden in einer Gaststätte in der östlichen Promenade in Weißenhorn mehrere Bierkrüge in eine Personengruppe geworfen haben. Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, traf er dabei eine 17-Jährige am Kopf. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Weißenhorn musste den 18-Jährigen fesseln und in Gewahrsam nehmen

Der junge Mann war laut Polizei sichtlich alkoholisiert und leistete während der Anzeigenaufnahme Widerstand gegen die Beamtinnen und Beamten. Deshalb wurde er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs gefesselt und bei der Polizeiinspektion Weißenhorn in Gewahrsam genommen. Dabei soll er die Polizistinnen und Polizisten zusätzlich beleidigt haben. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. (AZ)