40-Tonner rutscht an der Ampel in den Graben

Eine aufwendige Bergungsaktion fand am Donnerstagnachmittag in Weißenhorn statt. Ein Sattelschlepper war von der Fahrbahn abgekommen.

Kurz vor 12 Uhr mittags kam es am Donnerstag bei Weißenhorn zu einem Unfall, der aufwendige Bergungsmaßnahmen nach sich zog. Ein mit Kies beladener und insgesamt 40 Tonnen schwerer Sattelschlepper war auf der Kreisstraße NU14, von Illerberg her kommend, vor der Ampel an der Einmündung ins Industriegebiet Eschach nach rechts aufs Bankett geraten.

Wie die Polizei mitteilt, gab der Fahrer an, dass er vermutlich zu abrupt gebremst habe, als die Ampel auf Rot umschaltete. Dadurch rutschte das Fahrzeug nach rechts, sodass sowohl die Frontstoßstange als auch die Hinterachse jeweils mittig auf der Außenkante der Asphaltdecke zum Liegen kamen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ab etwa 12.30 Uhr startete eine große Bergung. Dafür sperrte die Feuerwehr Illerberg-Thal am östlichen Kreisverkehr der Autobahnausfahrt Vöhringen die Straße ab, und an der Kreuzung Daimlerstraße leitete die Polizei den Verkehr nach Weißenhorn um.

Die Mitarbeiter der Abschleppfirma sicherten den Lastwagen zunächst mithilfe eines Autokrans und zogen den havarierten Sattelschlepper vom Lkw-Unterfahrlift aus per Stahlseil wieder auf die Straße. Die ganze Arbeit dauerte etwa drei Stunden. Gegen 15.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Über die Schadenshöhe waren am Donnerstag noch keine Angaben zu erhalten. (wis)