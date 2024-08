78-Jähriger kommt wegen medizinischen Zwischenfalls auf Gegenfahrbahn

Ein 78-Jähriger ist am Mittwochnachmittag auf der Reichenbacher Straße in Richtung Biberachzell gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam er wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf die Gegenspur. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, prallte anschließend gegen eine Betonmauer und kam dann am Fahrbahnrand zum Stehen. Zur weiteren Behandlung kam der 78-Jährige ins Weißenhorner Krankenhaus, der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Reichenbacher Straße nach Unfall Mittwochnachmittag etwa 45 Minuten lang gesperrt

Die Straße war rund 45 Minuten lang gesperrt, da durch den Unfall größere Mengen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelangten, welche durch die Feuerwehr Weißenhorn abgebunden wurden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 78-Jährigen ein. (AZ)