Weißenhorn stellt Wirtschaftsförderer ein

Die Stadt Weißenhorn möchte Handel und Gewerbe vor Ort stärken. Diese Aufgabe übernimmt künftig Sven Ticks, der nun für die Wirtschaftsförderung der Stadt eingestellt wurde. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses sprach er über die Projekte, die in der nächsten Zeit angegangen werden sollen.

Das Aufgabenspektrum eines Wirtschaftsförderers sei auch in einer kleineren Stadt komplex: von Beratung, Standort-Marketing, Innenstadtbelebung und Quartalsmanagement bis hin zur Kontaktpflege mit Branchenvertretern und Verbänden.

Austausch und Netzwerk: Sven Ticks will Daten erheben

Sven Ticks hebt die Bedeutung von Vernetzung und Informationsaustausch hervor. Ausgangspunkt hierfür soll eine Datenbank werden, die vom Einzelhändler über Kleinbetriebe bis hin zu großen Unternehmen systematisch Kontaktdaten und Ansprechpartner erfasst. Denn aktuell sei das vorliegende Material uneinheitlich und könne nur schwer für gezielte Anfragen genutzt werden. Bis zu 1300 Unternehmen sollen erfasst werden.

Zusätzlich werde in den kommenden Wochen eine Umfrage an die Betriebe verschickt, um sich ein genaueres Bild machen zu können und Anliegen zu erfragen. Ebenfalls werde ein digitaler Dienst der Stadt entstehen, der aktuelle und für Unternehmen relevante Informationen zur Verfügung stellen soll. Das Angebot könne beispielsweise genutzt werden, um über Fördermittel zu informieren. Weiterhin seien für Anfang 2025 eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die über aktuelle Entwicklungen wie etwa die Einführung der E-Rechnung informieren.

Beratung für kleinere Betriebe

Die Stadträte begrüßen die Vorhaben. Bürgermeister Wolfgang Fendt betonte die Beratungsmöglichkeiten, die durch die Stelle geschaffen werden. Wenn sich etwa ein Einzelhändler mit digitalen Themen schwertue, so könnten die Stadt ihm nun Hinweise für den Aufbau eines Online-Shops geben.

In der Diskussion zeigte sich rasch, dass die Belebung der Innenstadt als besondere Herausforderung gesehen wird. Franz Josef Niebling (CSU) sah in Unterhaltungsprogramm und den Konzerten Pluspunkte, die man nutzen könnte. Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) zog einen Vergleich mit Illertissen. Dort gebe es viele Einzelhandelsgeschäfte, die für Besucher attraktiv seien. Vielleicht könne man die Veranstaltungen auf frühere Zeiten oder andere Wochentage legen, damit sich ein positiver Effekt für den Handel einstelle. Fendt erwähnte, dass die Stadt in der Planung zu einem Silvesterereignis sei, nannte aber noch keine Einzelheiten.

Wirtschaftsförderer kennt sich in Weißenhorn bestens aus

Sven Ticks betonte, dass er Kontakt und Vernetzung als persönliches Anliegen sehe. Er möchte Fragen und Probleme der örtlichen Betriebe kennen. Dabei denke er vor allem an kleinere Betriebe. Ticks ist seit über 40 Jahren in Weißenhorn zu Hause und kennt und viele Gewerbetreibende persönlich. Er ist er optimistisch, dass die Vorhaben gut ankommen.