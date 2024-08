Am Straßenrand geparkter Mercedes wird in Weißenhorn zerkratzt

Ein Auto der Marke Mercedes ist zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, in Weißenhorn zerkratzt und beschädigt worden. Der Wagen war laut Polizeibericht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Sonnwendstraße geparkt. Ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Wer etwas beobachtet hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)

