Autofahrer fährt in Weißenhorn rückwärts auf anderes Auto auf

Ein Autofahrer setzt in Weißenhorn zurück – und beschädigt dabei sein eigenes Auto und das, das hinter ihm fährt.

Zwei Autofahrer sind am Montag gegen 13.10 Uhr hintereinander auf der Lenbachstraße in Weißenhorn in Richtung der Kaiser-Karl-Straße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, setzte der vordere Autofahrer zurück, nachdem die Autos kurzzeitig zum Stehen kamen und fuhr dabei dem hinteren Auto vorn auf.

Durch Unfall in Weißenhorn werden zwei Autos beschädigt

An beiden Autos entstand ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Den Rückwärtsfahrer erwartet laut Polizei nun ein Bußgeld. (AZ)