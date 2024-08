Autohaus-Streit eskaliert: Zwei Personen bei Prügelei verletzt

Ein offenbar seit längerer Zeit bestehender Streit zwischen mehreren Angehörigen zweier Autohäuser ist am Dienstagnachmittag in einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Weißenhorn eskaliert. Zwei Personen im Alter von 41 und 50 Jahren wurden dabei verletzt.

Die Polizei Weißenhorn ermittelt nun gegen die Beteiligten

Wie die Polizei mitteilt, betraten wohl mehrere Angehörige des einen Autohauses das Gelände des anderen Geschäfts, ehe es zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen kam. Der Anlass für die offenbar seit geraumer Zeit bestehenden Streitigkeiten zwischen den Beteiligten ist bislang unklar.

Wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei Weißenhorn nun gegen mehrere Personen. Die Polizistinnen und Polizisten vor Ort nahmen zudem die Personalien mehrerer Zeugen auf. (AZ)