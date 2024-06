Back-Stopp in Weißenhorn: 100 Beschäftigte wollen am Dienstag streiken

Die Beschäftigten der bayerischen Brotindustrie fordern höhere Löhne. In Weißenhorn sollen daher am Dienstag für einige Stunden keine Semmeln vom Band rollen.

Nach dem Warnstreik bei WBack in Leipheim am Montag wollen nun auch rund 100 Beschäftigte des Brotherstellers Jaus Bakery in Weißenhorn am Dienstag für mehrere Stunden ihre Arbeit niederlegen. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Bayern angekündigt. Grund für den Warnstreik ist eine wachsende Unzufriedenheit mit den Löhnen: Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei das Lohnniveau in der bayerischen Backbranche nämlich deutlich niedriger.

Im Tarifstreit konnten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber noch nicht einigen

Die Gewerkschaft NGG befindet sich aktuell im Tarifstreit. Für die rund 1000 Beschäftigten der bayerischen Brotindustrie fordert die Gewerkschaft zehn Prozent mehr Lohn. Nach Angaben der NGG haben die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung um 5,5 Prozent sowie eine weitere Steigerung im Herbst um 0,7 Prozent für bestimmte Lohngruppen angeboten.

Sebastian Wiedemann, Landesbezirkssekretär der NGG Bayern, sagte, damit ließen sich die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Beschäftigten nicht auffangen: "Miete, Energie und vor allem auch Lebensmittel – überall haben die Preise enorm angezogen." Im Vergleich mit den Branchenlöhnen in Hessen, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen seien die Löhne der Beschäftigten in Bayern gering. Beim Weißenhorner Brothersteller Jaus Bakery soll die Produktion am Dienstag deshalb für zwei Schichten stillstehen. (AZ, krs)