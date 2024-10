Beim 49. Leonhardiritt in Weißenhorn gibt es Segen für Ross und Reiter

Zum 49. Mal waren Pferdebesitzer und Zuschauer am Sonntag in Weißenhorn zum traditionellen Leonhardiritt eingeladen. Das Fest, das in verschiedenen Städten in Bayern begangen wird, ist dabei aber weit mehr als Folklore oder Brauchtum.

