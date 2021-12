Weißenhorn-Bubenhausen

06:01 Uhr

Max Kempfle aus Bubenhausen spielt seit 70 Jahren Orgel in der Kirche

Plus Schon in jungen Jahren war Max Kempfle aus Bubenhausen als Organist tätig. Nun würdigt der Bischof seine langjährigen Verdienste für die Kirchenmusik.

Von Andreas Brücken

Die Leidenschaft für Kirchenmusik prägt sein ganzes Leben: Bereits im Alter von 15 Jahren übernahm Max Kempfle im Jahr 1951 den Platz an der Kirchenorgel. Für sein musikalisches Engagement und seine besonderen Verdienste für die Kirchenmusik ist der Organist aus Bubenhausen jüngst vom Augsburger Bischof Bertram Meier mit der Cäcilien-Medaille ausgezeichnet worden. Seit beeindruckenden 70 Jahren sitzt der Vollblutmusiker an der Orgelbank in Bubenhausen und Attenhofen.

