Dacia prallt in Weißenhorn gegen Baum

Kurz vor elf Uhr wurde die Feuerwehr Weißenhorn am Montagvormittag wieder alarmiert, nachdem der Einsatz wegen eines umgekippten Geldtransporters auf der A7 bei Illertissen noch nicht allzu lange beendet war: Ein Auto war gegen einen Baum geprallt.

Unfall in Weißenhorn: Dacia prallt gegen Baum

Der Fahrer des Dacia war in der Roggenburger Straße in Richtung zum Kreisverkehr an der Memminger Straße unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der richtigen Fahrbahn abkam und vermutlich gegen eine Straßenbegrenzung prallte. Dadurch kam das Fahrzeug endgültig ins Schleudern und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Einmündung der Schulstraße gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst übergeben, der ihn schließlich ins Krankenhaus brachte. Näheres ist noch nicht bekannt und wird bekannt gegeben, sobald weitere Informationen vorliegen.