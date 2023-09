Weißenhorn

vor 49 Min.

Erstes Weißenhorner Weinfest: So kommt es bei den Besuchern an

Plus Schon am ersten Abend des Weinfests sind die Bankreihen auf dem Kirchplatz in Weißenhorn gut gefüllt. Gäste schildern ihre Eindrücke vom Auftakt.

Von Herbert Hertramph Artikel anhören Shape

Pünktlich zu Beginn des Weinfests in Weißenhorn ist am Donnerstagnachmittag die Sonne hinter den Wolken hervor gekommen und hat den Veranstaltungsort beschienen. Ausschank unter den Arkaden des Alten Rathauses, italienische Gerichte für den kleinen Hunger, Pagodenzelte im Schatten des Kirchturms - so mancher wird sich an den letzten Urlaub erinnert fühlen. Und so etwas wie Urlaub für die Seele soll das viertägige Fest auch werden, wenn es nach den Organisatoren von Mahlzeit Events geht. Dalibor Topalovic sagt, dass es - neben den kulinarischen Genüssen - auch um gute Gespräche mit Freunden und um Entspannung gehe. Schon am ersten Abend war das Interesse an der Veranstaltung groß.

Der Schwerpunkt des ersten Weißenhorner Weinfests liegt auf den 30 angebotenen Weinvarianten, aber auch Bier und alkoholfreie Getränke stehen zur Auswahl. Der persönliche Tipp von Topalovic ist der Lugane Prestige mit milder Säure und einem Anklang von frischen Kräutern. Während sich die Bänke auf dem Kirchplatz zunächst nur zögerlich füllten, änderte sich das Bild mit den beginnenden Abendstunden sehr schnell. Zur gemütlichen Stimmung trugen die beleuchteten Zeltdächer und der tiefblaue Himmel bei, der Andrea Schultheiß aus Wallenhausen zu einer ganzen Fotoserie für ihre Facebook-Seite inspirierte. Sie war gerade von einer längeren Fahrradtour eingetroffen und hatte sich mit Freunden auf dem Fest zum gemütlichen Plausch verabredet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen