Weißenhorn

vor 7 Min.

Der Flohmarkt der Schneiderinnung in Weißenhorn bietet viele Inspirationen

Plus Als Beruf hat es das Schneiderhandwerk derzeit schwer, doch als Hobby begeistert Nähen, wie beim Flohmarkt und der Modenschau in Weißenhorn zu beobachten war.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Nach tristen Regentagen schien endlich wieder die Sonne und lud zum Aufenthalt im Freien ein. Trotzdem herrschte in den Räumen des Wirtschafts- und Bildungszentrums (Wibiz) in Weißenhorn reger Andrang. Grund dafür war die beim Flohmarkt der Schneiderinnung Günzburg/ Krumbach/ Neu-Ulm präsentierte Vielfalt an Stoffen, Bändern, Borten, Knöpfen, Reißverschlüssen und Accessoires sowie Bücher und Zeitschriften. Aber auch der Austausch mit Besucherinnen und Besuchern, die das gleiche Hobby pflegen oder auch berufsmäßig ausüben, sowie die zum Abschluss präsentierte Modenschau lockten zahlreiche Interessierte an.

Aus Alt mach Neu: "Upcycling" ist weiterhin im Trend

Darunter auch eine Frau aus Senden, die sich Zeit genommen hatte, an den einzelnen Ständen zu stöbern. "Meine Mutter war Schneidermeisterin und ich habe mich ein wenig von ihrer Begeisterung für diesen Beruf anstecken lassen", verrät sie. Deshalb nähe sie in ihrer Freizeit vor allem Kissen und andere Dekorationen für ihr Heim. Durch sogenanntes "Upcycling" verwandle sie alte Kleidungsstücke in moderne Outfits. "Die Stoffe waren früher viel hochwertiger, ohne Elastan und andere Materialien", sagt sie. Der Umwelt zuliebe lege sie außerdem großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen