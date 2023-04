Weißenhorn

vor 33 Min.

Die Friedensstadt Weißenhorn zeigt aus aktuellem Anlass wieder Flagge

Plus Das Hissen von weißen Fahnen bewahrte Weißenhorn vor großen Schäden im Zweiten Weltkrieg. Eine Initiative erinnert daran, sie hat aber noch mehr vor.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Wer von uns hätte gedacht, dass ein Thema so schnell wieder aktuell werden könnte? Wer von uns hielt einen Krieg in Europa nach all den schrecklichen Erfahrungen der Vergangenheit noch für möglich? Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine schwanden all die vermeintlichen Gewissheiten, und es fällt schwer, sich einzugestehen: Frieden ist nicht selbstverständlich. Genau darauf macht jetzt eine Initiative in Weißenhorn aufmerksam.

Als am 25. April 1945 drei mutige Männer den Turm der Weißenhorner Stadtpfarrkirche bestiegen, war es der Friede, der nach jahrelangen Kampfhandlungen herbeigesehnt wurde. In der Hand ein zu einer weißen Fahne umgewidmetes Bettlaken, im Herzen Sorge und vor allem Mut: Der Einmarsch der amerikanischen Truppen hatte die letzten Verteidigungsreserven ausgehoben. Weißenhorn galt als priorisiertes Ziel der Zerstörung, befand sich doch nahe der Stadt das Lufttanklager im Eschach, das schon mehrmals Ziel von Fliegerangriffen geworden war.

