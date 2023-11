Weißenhorn

Die Molfenter-Villa in Weißenhorn ist jetzt ein Hotel

Andreas Kierndorfer hat die Molfenter-Villa an der Illerberger Straße in Weißenhorn bereits 2010 gekauft. Die Sanierung war aufwendig und hat viel Zeit in Anspruch genommen.

Plus Der Umbau der denkmalgeschützten Molfenter-Villa in Weißenhorn ist abgeschlossen. Andreas Kierndorfer zeigt bei einem Rundgang, was Gäste dort erwartet.

Von Jens Noll

Das markante Gebäude an der Illerberger Straße in Weißenhorn ist ein Stück Industriegeschichte. Lange wurde an der Molfenter-Villa gearbeitet, nach umfassender Sanierung erstrahlt sie nun wieder in neuem Glanz. Die Handwerker sind fertig, die Zimmer sind bereits hergerichtet - am Montag, 20. November, werden die ersten Gäste im neuen "Aparthotel Weißenhorn" eintreffen und übernachten. Vorab gewährt der Eigentümer Andreas Kierndorfer unserer Redaktion einen exklusiven Einblick. Brigitte Molfenter ist bei dem Rundgang mit dabei. Ihr Mann Hans Eckard Molfenter wuchs einst in der Villa auf.

1889 - diese Jahreszahl, das Baujahr, ist auf einer Wetterfahne auf dem Dach des Hauses zu sehen. Und so wie damals sieht das Gebäude heute wieder aus. "In Absprache mit der Denkmalbehörde ist die Hausfassade in den Urzustand versetzt worden", erläutert Andreas Kierndorfer. Die Farbgebung sei dieselbe wie 1889, auch die äußeren Fenster seien noch original. Sie wurden restauriert und danach wieder eingesetzt. Beim Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes vertraute der Eigentümer auf Firmen aus der Region.

