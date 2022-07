Die zehnte Neuffen Classics zieht die Oldtimerfans wieder an

Lokal Auf der Turnerwiese und rund um die Stadthalle in Weißenhorn zeigen die Besitzer ihre klassischen Vier- und Zweiräder aus vergangenen Jahrzehnten.

Unter nahezu idealen Witterungsbedingungen fand die zehnte Neuffen Classics Weißenhorn trotz zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder im gewohnten Rahmen auf der Turnerwiese und rund um die Stadthalle statt. Wie zu Beginn im Jahre 2010 hatten sich die Organisatoren der Bereitschaft Weißenhorn des Bayerischen Roten Kreuzes auch zum Zehnjährigen wieder ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen, damit sich auch die kleinen Gäste wohlfühlten.