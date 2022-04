Weißenhorn

vor 50 Min.

Klima- und Naturschutz: Diese Projekte im Kreis Neu-Ulm sind vorbildlich

Plus Erstmals zeichnet der Landkreis Neu-Ulm engagierte Gruppen mit dem Klima- und Naturschutzpreis aus. Bewusst werden stille Helfer mit Geld unterstützt.

Von Andreas Brücken

Es war eine Premiere im Kreismustergarten in Weißenhorn: Zum ersten Mal hat Landrat Thorsten Freudenberger am frühen Mittwochabend den Klima- und Naturschutzpreis des Landkreises Neu-Ulm verliehen. "Es geht um die Zukunft unseres Landkreises", lautete Freudenbergers Begrüßung an die Gäste. Doch nicht die millionenschweren Projekte, aufwendige wissenschaftliche Arbeiten oder revolutionäre Aktivitäten sollen mit dieser Auszeichnung bedacht werden. Vielmehr will der Landkreis die stillen Helferinnen und Helfer öffentlich für ihr Engagement würdigen.

