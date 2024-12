Drei Menschen verletzten sich bei Unfall in Weißenhorn

Drei Personen sind verletzt worden, als es am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Weißenhorn zu einem Unfall kam. Wie die Polizei ermittelte, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus der Bodelschwinghstraße in die Reichenbacher Straße ein. Dabei übersah sie wohl ein von dort kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto, sodass es zum Zusammenstoß kam.

26-Jährige muss nach Unfall in Weißenhorn ins Krankenhaus

Die 26-jährige mutmaßliche Verursacherin sowie ihr Beifahrer und die Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die 26-Jährige kam zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Feuerwehr Weißenhorn war ursprünglich zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden, brauchte jedoch nur die Einsatzstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme abzusichern. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.