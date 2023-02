Dieses Konzept soll die E-Mobilität in Weißenhorn voranbringen

Plus Ein junges Unternehmen erstellt im Auftrag der Stadt Weißenhorn ein E-Mobilitätskonzept. Dabei geht es um mehr als den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Die Stadt Weißenhorn nimmt die Unterstützung einer jungen Firma in Anspruch, um beim Thema Elektromobilität nicht den Anschluss zu verlieren. Über einen Beitrag im Internet ist Bürgermeister Wolfgang Fendt nach eigenen Angaben auf die Firma Use Group mit Sitz im oberbayerischen Wolnzach aufmerksam geworden. Er nahm Kontakt mit ihr auf und holte ein Angebot ein. Der Geschäftsführer Markus Egerer hat jüngst im Stadtrat den Weg zu einem E-Mobilitätskonzept für Weißenhorn skizziert und anschließend auch den Auftrag erhalten, dieses umzusetzen.