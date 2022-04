Einbrecher stehlen 17 Tablet-Computer in der Mittelschule Weißenhorn

Unbekannte steigen in die Mittelschule Weißenhorn ein und entwenden iPads im Wert von 7000 Euro. Dabei richten sie auch einen Sachschaden von 1000 Euro an.

Die Polizei Weißenhorn sucht Zeuginnen und Zeugen eines Einbruchs in die Mittelschule Weißenhorn. Ein oder mehrere unbekannte Personen sind am Wochenende in das Gebäude an der Kolpingstraße eingestiegen und haben wertvolle Beute gemacht.

Der oder die Täter schlagen eine Fensterscheibe der Schule ein

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 1. April, 17 Uhr, und Montag, 4. April, 7.25 Uhr. Der oder die Täter schlugen die Fensterscheibe eines Büros auf der Ostseite der Schule ein und gelangten über das geöffnete Fenster in den Raum. Dort entwendeten sie 17 Schul-iPads im Wert von ungefähr 7000 Euro. Der entstandene Sachschaden an Fenster und Mobiliar wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)