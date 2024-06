Weißenhorn

14:25 Uhr

Feierstunde bei Peri: Neue Technik für robustere Schalungen

Plus In einer schwierigen Phase nimmt Peri in Weißenhorn einen neue Beschichtungsanlage in Betrieb. Sie ist Teil einer Gesamtinvestition von rund 60 Millionen Euro.

Von Jens Noll

Hunderte Beschäftigte kamen zur Mittagszeit zusammen, es gab Essen, gekühlte Getränke und zum Nachtisch ein Eis vom Eiswagen, dazu erklang Blasmusik von der hauseigenen Band. Bei einer Feier hat Peri in einer neuen Halle auf dem Firmengelände in Weißenhorn eine innovative Beschichtungsanlage in Betrieb genommen. Sie ist das Herzstück eines etwa 60 Millionen Euro umfassenden Investitionspakets des Schalungs- und Gerüstherstellers, das in eine schwierige Phase fällt.

Natürlich war auch die Naturkatastrophe an diesem Tag Thema: Christian Schwörer, einer der geschäftsführenden Direktoren (CEO) von Peri SE, sprach in seiner Rede das Jahrhunderthochwasser in Weißenhorn und Umgebung an. "Die Pegel sind so hoch wie sie noch nie waren", sagte er. Das Unternehmen selbst sei nicht von Überschwemmungen betroffen, auch das Werk in Günzburg nicht. Zur Unterstützung in Weißenhorn hat Peri Schwörer zufolge Säcke zur Verfügung gestellt, die mit Sand gefüllt zum Schutz vor Überflutungen zum Einsatz kamen. Es ist davon auszugehen, dass auch in der Belegschaft einige Menschen vom Hochwasser betroffen sind.

