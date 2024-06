Frau in Weißenhorn von Hund gebissen: Wer hat etwas gesehen?

Eine Frau ging selbst mit ihrem Hund spazieren, als sie ein anderer Hund beißt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifikation seiner Besitzerin.

Eine 46-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in Weißenhorn von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die Frau war der Polizeimeldung zufolge mit ihrem Hund auf dem Gehweg in der Reichenbacher Straße unterwegs. Dort kam ihr eine ältere Frau, auch mit einem Hund, entgegen. Dieser verhielt sich aggressiv, befreite sich aus seinem Halsband und ging auf den Hund der 46-Jährigen los.

Hund beißt Frau ins Bein

Um ihr Tier zu schützen, nahm die Frau ihren Hund auf den Arm, woraufhin sie der andere Hund ins Bein biss. Die 46-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Besitzerin des Hundes, der den Angriff gestartet hatte, verließ den Tatort, ohne der geschädigten Frau ihre Personalien zu nennen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder der unbekannten Hundebesitzerin machen können, sich telefonisch unter der 07309/9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die unbekannte Frau war etwa 60 Jahre alt, hatte kurze graue Haare, trug eine Brille und war etwa 170 Zentimeter groß. Bekleidet war sie mit einer orangen Jacke. Ihr Hund war rund 30 Zentimeter hoch und hatte graues Fell. (AZ)