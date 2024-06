Weißenhorn

Freibad in Weißenhorn bleibt wegen Hochwasser vorerst geschlossen

Plus Auch das Freibad in Weißenhorn wird von den Wassermassen nicht verschont. Die Folgen sind noch unklar. Dem neuen Pächter des Kiosks ist zum Heulen zumute.

Von Jens Noll

Überschwemmungen auf dem Supermarktplatz, in der Illerberger Straße, vor der Feuerwehr und vor der Fuggerhalle: Wassermassen aus der Roth und der Nebenroth bedeckten am Sonntag viele umliegende Bereiche in Weißenhorn. Auch das Freibad ist betroffen. Noch ist unklar, wie lange es wegen des Hochwassers geschlossen bleiben muss.

"Leider steht auch das Freibad unter Wasser", berichtete Betriebsleiter Malte Hörger am Sonntag. Der Keller sei vollgelaufen, der Kassenbereich momentan nicht zugänglich. Den Schaden könne man erst absehen, wenn das Wasser abgelaufen sei. Hörger zufolge müsste das Bad länger geschlossen bleiben, wenn einige Pumpen betroffen sein sollten. Doch das lasse sich bislang noch nicht sagen.

