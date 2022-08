Gefahrguteinsatz in Weißenhorn: Behälter mit Salpetersäure beschädigt

Beim Umladen auf einem Firmengelände in Weißenhorn beschädigt ein Staplerfahrer einen Behälter mit Salpetersäure. Der Mann kann größeren Schaden verhindern.

Etwa 70 Feuerwehrleute, Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr im Weißenhorner Gewerbegebiet im Einsatz gewesen. Auf dem Ladehof von DHL an der Daimlerstraße hatte ein Staplerfahrer beim Umladen einen IBC-Behälter mit 1000 Litern Salpetersäure auf einer Wechselbrücke beschädigt. Um zu verhindern, dass keine großen Mengen der Chemikalie mehr auslaufen, kippte der Mitarbeiter den Behälter sofort ein wenig zur Seite. Nach bisherigen Informationen wurde niemand bei dem Gefahrgutunfall verletzt. Die ausgelaufene Säure konnte demnach mit Bindemittel und in Auffangbehältern aufgenommen werden. Eine Gefahr für Menschen und Umwelt bestand nicht. Der Einsatz war nach einer Stunde größtenteils beendet. (wis/AZ)

