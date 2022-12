Julia Probst, wie läuft's? Bayerns erste gehörlose Stadträtin zieht Bilanz

Plus Vor einem halben Jahr wurde Julia Probst als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt. Sie schildert, wie sie bei der Tätigkeit im Gremium zurechtkommt.

Sehr groß war das Medieninteresse, als Julia Probst vor einem halben Jahr ihre Tätigkeit im Weißenhorner Stadtrat aufnahm. Ein Fernsehteam war bei ihrer Vereidigung mit dabei, überregionale Sender und Zeitungen nahmen auch in der Folgezeit mit der Grünen-Politikerin Kontakt auf und berichteten über sie. Probst ist nämlich die erste gehörlose Frau in Bayern, die Stadträtin wurde. Nach sechs Monaten zieht sie auf Nachfrage unserer Redaktion eine erste Bilanz. Wie gut funktioniert die Mitarbeit im Gremium?