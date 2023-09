Weißenhorn

Gewerbeschau meldet sich zurück – was sich die Betriebe erhoffen

In der Fuggerhalle in Weißenhorn hat am Freitag die dreitägige Verbraucherschau begonnen. 31 Aussteller und mehrere Vereine sind dort präsent.

Plus Nach fünfjähriger Ausstellungspause präsentiert sich das örtliche Gewerbe wieder in Weißenhorn. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Erwartungen.

Von Thomas Vogel

Die Verbraucherschau ist zurück: Am Freitag ist die dreitätige Gewerbeausstellung in Weißenhorn eröffnet worden. In und vor der Fuggerhalle präsentieren sich bis Sonntag 31 Betriebe und mehrere Vereine. Die Schau, die nach fünfjähriger Unterbrechung eine bis in die 1960er-Jahre reichende Traditionslinie aufgreift, ist damit kleiner als zuletzt, kann aber dessen ungeachtet mit einem breiten Branchenmix punkten. Einrichten, Schutz, Schmuck, Genuss, Personalgewinnung, Auto, Freizeit, Retten, Sanieren – ganz viele Themen sind darin vertreten. Gastrozone und Mitmach-Angebote für Jung und Alt komplettieren das Programm.

„Internet“ und „Neustart“ - diese Schlüsselwörter zogen sich wie ein roter Faden durch die diversen Reden zur Eröffnung, die von der Schützenkapelle Wallenhausen eine zünftige musikalische Untermalung erhielt. Katja Blum, die Vorsitzende des veranstaltenden Weißenhorner Gewerbeverbands, sprach von schwierigen Bemühungen im Vorfeld, die Mitglieder für eine Teilnahme zu motivieren: „Der Eifer der vergangenen Tage ist etwas verloren gegangen.“ Hinzu seien „bürokratische Hemmnisse“ gekommen, die sie aber nicht genauer benannte.

