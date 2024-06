Der SV Grafertshofen will ein neues Vereinsheim bauen

Plus Auf dem Gelände des Grafertshofer Sportvereins sind mehrere Veränderungen geplant. Um den Hang absichern zu können, gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt.

Der SV Grafertshofen möchte sein Sportgelände an der Memminger Straße wieder richtig nutzen und es möglichst bald auch modernisieren. Seit Frühjahr 2021 kann dort kein Spielbetrieb stattfinden, weil es immer wieder vorkommt, dass der dortige Hang abrutscht. Für die notwendigen Sicherungsarbeiten hat der Verein inzwischen eine Vereinbarung mit der Stadt getroffen. Und es gibt Pläne für den Abriss des bestehenden Vereinsheims und einen Neubau.

Bei der Hangsicherung könne man in die Umsetzung gehen, sagt Jürgen Miller, der Sportvorstand beim SV Grafertshofen. Ein Gutachter habe festgestellt, dass man etwas tun könne, um den Platz wieder nutzbar zu machen. Ein passendes Angebot liege vor, sodass die Arbeiten auch bald ausgeführt werden könnten.