Großbrand in der Nacht: Hausanbau mit Hackschnitzelheizung völlig zerstört

Die Polizei schätzt den Schaden beim Großbrand in Weißenhorn auf rund 150.000 Euro.

Von Wilhelm Schmid

Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Nacht in Weißenhorn im Einsatz. Ein Anwohner bemerkte ein Feuer am Anbau seines Wohnhauses.

In Weißenhorn ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Anwohner gegen 2.20 Uhr ein Feuer am Anbau seines Wohnhauses an der Roggenburger Straße. Darin befand sich eine Hackschnitzelheizung für mehrere Gebäude. Großbrand in Weißenhorn: Feuer drohte überzugreifen Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weißenhorn stand der Nebengebäude bereits in Vollbrand und das Feuer drohte, auf weitere Teile des Gebäudekomplexes überzugreifen. Sofort wurde die Alarmstufe erhöht. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Großbrand in Weißenhorn - 10.11.2022 Video: Wilhelm Schmid Die Feuerwehren aus Weißenhorn-Grafertshofen und Roggenburg-Biberach wurden zur Unterstützung gerufen. Eine zweite Drehleiter aus Vöhringen wurde angefordert, aber nicht eingesetzt. Die Zufahrtssituation zwischen dem Südhang der Roggenburger Straße und dem Weg "Am Kreuzberg" ließ das nicht zu. Die zuvor eingetroffenen Unterstützungskräfte aus Grafertshofen und Biberach förderten Löschwasser aus weiter entfernten Leitungen des Hydrantennetzes, während die Feuerwehr Weißenhorn bereits mithilfe von Wasser aus nahegelegenen Hydranten einen massiven Löschangriff sowohl bodengebunden als auch über ihre Drehleiter vortrug. Die Maßnahmen zeigten bald Wirkung, sodass die naheliegenden Wohn- und Nebengebäude großenteils geschützt werden konnten und der eigentliche Brandherd relativ schnell unter Kontrolle war. Nach etwa einer Stunde konnten die Wehren zu Nachlöscharbeiten übergehen, die sich bis in die Morgenstunden hinzogen. Feuerwehreinsatz in Weißenhorn: Brandursache ist laut Polizei bislang unklar Der Anbau brannte vollständig aus. Die Heizungsanlage mitsamt den Hackschnitzeln wurde völlig zerstört. Die Schadensursache ist laut Polizei bislang unklar. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Im Einsatz waren insgesamt 70 Kräfte der Feuerwehren, die Besatzung eines Rettungswagens zur Absicherung der unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehr sowie ein Rettungsdienst-Einsatzleiter, ein Fachberater des Technischen Hilfswerks und eine Streife dse Landespolizei-Inspektion Weißenhorn.

