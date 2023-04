Heimatmuseum Weißenhorn: Umbau schlägt eine "Brücke in die Zukunft"

Plus In einer Sondersitzung beschließt der Weißenhorner Stadtrat die finale Planung für das Museumsensemble. Das Millionenprojekt soll etwas günstiger werden.

Im Holzmodell lässt sich jedes Stockwerk des Gebäudekomplexes schon jetzt begutachten. Die einzelnen Etagen sind abnehmbar. Bis das sanierte und neu konzipierte Museumsensemble in der Weißenhorner Altstadt tatsächlich öffnet und die ersten Besucherinnen und Besucher eintreten, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Zumindest die Planung des Millionenprojekts ist jetzt ein großes Stück weitergekommen. Der Stadtrat hat mit einem einstimmigen Beschluss am Montagabend deutlich gemacht, dass er geschlossen hinter dem Großprojekt steht. Auf 17,1 Millionen Euro ist die Sanierung und Erweiterung des Heimatmuseums beziffert. Die ganze Stadt soll etwas davon haben.

Wegen der Bedeutung des Vorhabens hat die Stadtverwaltung eigens eine Sondersitzung einberufen. "Wir haben jetzt eine Planung, auf die man sich wirklich freuen kann", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt, bevor er im Detail erläuterte, wie die drei Stockwerke der Kray, also des ehemaligen Rathauses, und des Woll- und Waaghauses, in dem bislang das Heimatmuseum untergebracht war, künftig aussehen werden. Die Stadt werde eine sinnvolle Lösung für den Gebäudekomplex für die nächsten Jahrzehnte schaffen, betonte der Rathauschef.