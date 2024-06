Weißenhorn

vor 18 Min.

Hochwasser in Weißenhorn: Aufräumen und Aufarbeiten nach der Katastrophe

Plus Noch ist unklar, wieviel Schaden das Hochwasser in Weißenhorn angerichtet hat. Stadtverwaltung und Rettungskräfte wollen mögliche Lehren besprechen.

Von Jens Noll

Nach dem Hochwasser sind in Weißenhorn vielerorts noch Aufräumarbeiten im Gange. Auch in mehrere städtische Einrichtungen floss das Wasser. Noch lässt sich nicht sagen, wie hoch der Schaden ist, den die Überschwemmungen in der Fuggerstadt angerichtet haben. "Das wird noch ermittelt", sagt Bürgermeister Wolfgang Fendt auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sei erleichtert, dass keine Personen zu Schaden kamen, betont her. Im Hinblick auf die beschädigten Gebäude sagt er: "Als Stadt bekommen wir das schon hin." Leid tue es ihm für betroffene Bürgerinnen und Bürger, die keine Versicherung haben.

Kann die Stadt für die Zukunft Lehren aus der Katastrophe ziehen? Das wird Fendt zufolge in den nächsten Tagen besprochen werden. Er kündigt an, dass sich Beschäftigte der Stadtverwaltung mit Vertretern von Feuerwehr und Rotem Kreuz zusammensetzen. Die zentralen Fragen: Was ist passiert? Was kann man für die Zukunft ändern? "Man kann immer sagen: Wir können was optimieren", fügt der Bürgermeister hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

