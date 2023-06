Im Aufwind: Weißenhorner Segelflieger legt 835 Kilometer zurück

Bei einem internationalen Wettbewerb segelt Gerd Zwittmeier mit beeindruckender Leistung auf Platz 1. Eine akribische Vorbereitung war dafür notwendig.

Dass Segelfliegen ein faszinierendes Hobby ist, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt aber dürfte die Tatsache sein, dass Segelfliegen auch Hochleistungssport sein kann. Das hat der Weißenhorner Gerd Zwittmeier mit Flügen über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern schon mehrfach bewiesen. Nun berichtet Hermann Walter aus Weißenhorn von einem "Rekordflug", den Zwittmeier vor einigen Tagen absolvierte.

Wie in anderen Sportarten gibt es beim Segelfliegen zentrale Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Ein besonderer Wettbewerb in der Segelflugszene ist Hermann Walter zufolge der sogenannte Online Contest, kurz OLC – ein internationaler, dezentraler Wettbewerb, bei dem sich weltweit täglich die Segelflugpiloten miteinander messen können.

Seit 1983 übt Gerd Zwittmeier aus Weißenhorn diesen Sport aus

Der 65 Jahre alte Gerd Zwittmeier, der seit 1983 diesen Sport mit Leidenschaft ausübt, beteiligt sich schon seit Jahren erfolgreich an diesem OLC. Ein besonderer Coup gelang ihm mit seinem Segelflugzeug vom Typ „Ventus“ am 26. Mai, als er trotz großer internationaler Konkurrenz sensationell unter 500 Teilnehmenden den ersten Platz erzielte. Der Siegesflug führte den Piloten von der Luftsportgruppe Weißenhorn über eine Strecke von 835 Kilometern, die er in neun Stunden bewältigte. Zum Vergleich: Das entspricht ungefähr der Distanz, die ein Verkehrsflugzeug in etwa eineinhalb Stunden vom Münchner Flughafen nach Kopenhagen zurücklegt.

Nur unter Ausnutzung der Aufwinde, so berichtet Walter, ging die Flugroute von Weißenhorn in Richtung Schwarzwald, von dort über Bamberg nach Cham an der tschechischen Grenze und schließlich wieder in Richtung Westen bis Gamertingen auf der Schwäbischen Alb. Kurz nach 20 Uhr erfolgte dann die Landung auf dem Heimatflugplatz Weißenhorn. Wie international dieser Wettbewerb besetzt ist, zeigt, dass der Zweitplatzierte an dem Tag ein Chinese war: Iomfei Chang startete in der Nähe von Peking und flog 814 Kilometer weit.

Wie erzielt man mit Segelflugzeugen solche Höchstleistungen?

"Um mit Segelflugzeugen solche Höchstleistungen zu erzielen, ist nicht nur das Beherrschen des fliegerischen Handwerks wichtig", sagt Walter. "Sondern es sind auch ausgezeichnete meteorologische Kenntnisse erforderlich, denn der „Motor“ des Segelflugzeugs ist die Thermik." Deshalb bereite sich Zwittmeier mithilfe von Wetterkarten und Wetterinformationen akribisch vor und plane damit die Flugstrecke.

Walter ist zuversichtlich: "Vielleicht bieten sich in der diesjährigen Flugsaison noch herausragende Wetterlagen, sodass der Rekordpilot Zwittmeier noch weitere Erfolge feiern kann", sagt er. (AZ)