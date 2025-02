Am Mittwochvormittag, 19. Februar, fuhr ein Kleintransporter in der Kadeltshofener Ortsstraße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr. Dabei nahm er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn meldet einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand. (AZ)