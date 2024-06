Lkw-Fahrer nimmt einem radelnden Ehepaar in Weißenhorn die Vorfahrt

Ein Frau auf einem Pedelec kollidiert in Weißenhorn mit einem Lastwagen. Ihr Mann muss ausweichen und stürzt ebenfalls. Beide werden bei dem Unfall verletzt.

Auf dem Radweg von Weißenhorn in Richtung Bubenhausen sind am frühen Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Die 66-jährige Frau und ihr 68-jähriger Ehemann waren dort mit ihren Pedelecs unterwegs. Währenddessen wollte nach Angaben der Polizei ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug vom Meßhofer Weg in die Memminger Straße einbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt des radelnden Ehepaars. Der Lastwagen kollidierte mit der Pedelec-Fahrerin, die Frau stürzte zu Boden. Ihr Ehemann stürzte wegen eines Ausweichmanövers ebenfalls.

Polizei Weißenhorn ermittelt wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung

Beide begaben sich aufgrund ihrer Verletzungen anschließend in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird laut Polizeibericht auf etwa 1500 Euro geschätzt. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt die Polizei nun gegen den Lkw-Fahrer. (AZ)