Neuer Laden in Weißenhorn: Hier gibt's nicht nur alles für Dackel

Lilly Mareis und Dima Sperling eröffnen in der Memminger Straße in Weißenhorn ihren eigenen Laden, in dem es Accessoires für Hunde, aber auch Geschenkartikel gibt. Ideen- und Namensgeber dazu war ihr Dackel Ludwig.

Plus Lilly Mareis und Dima Sperling eröffnen in Weißenhorn einen Laden. Neben Halsbändern und Leinen für Hunde gibt es Geschenkartikel. Zudem können Kunden bei der Produktion zusehen.

"Hereingedackelt" steht auf einem der Willkommensschilder im neuen Laden "Ludi" in Weißenhorn. Und das meinen die beiden Chefs auch ganz genau so - im doppelten Sinn. Zum einen freuen sich Lilly Mareis und Dima Sperling über alle Besucher und Besucherinnen, die ein wenig stöbern oder etwas kaufen wollen oder auch mal nur auf ein kurzes Hallo reinschauen. Der Dackel spielt aber eben auch eine große Rolle in ihrem Leben: Familienhund Ludwig, oder kurz Ludi, ist genau genommen sogar der ausschlaggebende Part für ihre Selbstständigkeit. Diese begann vor zwei Jahren mit einem Online-Shop, jetzt haben die beiden sich getraut und eröffnen einen eigenen Laden in der Memminger Straße in Weißenhorn.

In dem Geschäft soll sich jeder wohlfühlen. Mit viel Liebe zum Detail haben die beiden in Eigenregie die Räume renoviert und gestaltet. Die Theke ist selbst gebaut, "auch wenn sie jetzt nicht perfekt geworden ist, aber wir haben einfach nichts Fertiges gefunden, das uns gut genug gefallen hat", sagt der 36-jährige Sperling und lacht. Derzeit feilen sie an den letzten Details, denn am 30. August soll der Laden mit dem Namen "Ludi" eröffnet werden. "Wir sind schon ziemlich aufgeregt", sagt Sperling. Die Flächen sind hell und einladend, für Mensch und Hund gibt es immer eine kleine Erfrischung - und Interessantes zu sehen. Denn während der Öffnungszeiten können die Kundinnen und Kunden nicht nur einkaufen, sondern auch bei der Herstellung der Produkte zuschauen. Die Werkstatt für die handgefertigten Halsbänder und Leinen ist mit im Geschäft integriert. "Wir finden es ganz wichtig, dass jeder sehen kann, wie wir unsere Produkte herstellen - und dass wirklich alles selbst gemacht ist", betont Mareis.

