Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Schulparkplatz

Ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro ist bei einem Unfall auf dem Parkplatz an der Mittelschule in der Kolpingstraße in Weißenhorn entstanden. Laut Polizei wurde dort am Wochenende ein blauer BMW angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Weißenhorn

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)