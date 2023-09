Weißenhorn

Quarter Mile Race in Grafertshofen: Ein Pferderennen wie im Wilden Westen

Nach zehn Jahren findet am Samstag, 23. September, wieder ein spezielles Pferderennen über 400 Meter auf den Mooswiesen in Grafertshofen statt.

Von Stefan Kümmritz

Zehn Jahre hat es gedauert, bis die „Texas Longhorn Cattle and Beef Company Grafertshofen Bavaria“ wieder ein – nun ihr zweites – „Quarter-Mile-Race“ (Viertel-Meilen-Rennen) veranstaltet. Diese Company ist schlicht und ergreifend der Name des landwirtschaftlichen Betriebs vom Grafertshofer Gerhard Münz, der dieses spezielle Pferderennen über 400 Meter organisiert. Westernreiten ist etwas, was Münz und einen Kreis von Freunden und Bekannten aus der Region begeistert. Eine spezielle Art ist das „Quarter-Mile-Race“, das interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr auf den Grafertshofer Mooswiesen erleben können.

Dazu herrscht ringsherum Western-Atmosphäre, zu der auch die Country-Band „Saddle and Boots“ beitragen wird. Nun muss nur noch das Wetter passen, damit die Ritte nicht für Pferd und Reiter zum Risiko werden. „Kühle Temperaturen machen nichts, nur stark regnen sollte es nicht“, sagt Gerhard Münz.

