Stadt Weißenhorn sucht neuen Pächter für den Kiosk im Freibad

Wenn die diesjährige Badesaison im Freibad in Weißenhorn zu Ende geht, dann endet auch eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 1991, also bereits vor mehr als 30 Jahren, übernahm Werner Hornstein den Kiosk im Freibad. Seit 2010 ist seine Tochter Pächterin. Der Vater und weitere Familienmitglieder helfen aber weiterhin tatkräftig mit. Doch nun hört die Familie auf und die Stadtverwaltung sucht für die Badesaison 2024 einen neuen Pächter für den Kiosk. Das Interesse ist groß, im Rathaus sind schon viele Anfragen eingegangen.

Sie hätte nicht erwartet, dass das Objekt so von Interesse ist, sagt Sabine Herrmann, die beim städtischen Bauamt für kaufmännische Gebäudewirtschaft und damit für die Vermietung und Verpachtung kommunaler Immobilien zuständig ist. Sie hofft, genauso engagierte Nachfolger zu finden, die den Kiosk langfristig betreiben. Für eine einzelne Person werde das schwierig, sagt Herrmann. Schließlich muss der Betrieb des Kiosks durchgehend während der Öffnungszeiten des Freibades gewährleistet sein - auch wenn an regnerischen Tagen nur wenige Gäste da sind.