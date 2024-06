Stadtpark-Open-Air: Auftritt von Martina Schwarzmann am Samstag abgesagt

Die aktuelle Hochwassersituation in Weißenhorn führt zu Änderungen beim Stadtpark-Open-Air am kommenden Wochenende. Die Konzerte finden aber statt.

Das Hochwasser hat auch den Weißenhorner Stadtpark geflutet. Mit Blick auf das kommende Wochenende haben sich wahrscheinlich einige Menschen schon gefragt: Kann das Stadtpark-Open-Air dann überhaupt wie geplant stattfinden? darauf hat das Organisationsteam nun eine Antwort. Es wird Änderungen im Programm geben. Der Auftritt der Kabarettistin Martina Schwarzmann muss verschoben werden.

In der entsprechenden Mitteilung, die die Stadtverwaltung veröffentlicht hat, heißt es: "Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation sehen wir uns gezwungen umzuplanen. Die Sicherheit unserer Besucher hat für uns oberste Priorität, daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen."

Ein Ersatztermin für Martina Schwarzmann in Weißenhorn steht noch nicht fest

Die Veranstaltung „The Music of Queen Live“ am Freitag, 7. Juni, sowie der "Tag der Blasmusik" am Sonntag, 9. Juni, können demnach stattfinden. Allerdings ändert sich der Veranstaltungsort: Statt im Stadtpark werden beide Konzerte in der Fuggerhalle (Adresse: Rue De Villecresnes 2, 89264 Weißenhorn) stattfinden.

Der Auftritt von Martina Schwarzmann am Samstag, 8. Juni, muss nach Angaben des Organisationsteams leider verschoben werden. "Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einem Ersatztermin", heißt es in der Mitteilung weiter. "Sobald wie möglich werden wir Sie über die neuen Details informieren." (AZ)