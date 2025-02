Unbekannte beschädigen Mähdrescher und Scheune in Weißenhorn

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag einen abgestellten Mähdrescher und die Fassadenverkleidung einer Feldscheune in Verlängerung des Bretzeleswegs in Weißenhorn beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Scheune außerdem gezündelt, sodass ein Dachbalken angekokelt wurde. Zu einem offenen Feuer soll es jedoch nicht gekommen sein.

Polizei vermutet, dass Kinder oder Jugendliche für Vandalismus in Weißenhorn verantwortlich sind

Die Polizei geht davon aus, dass vermutlich Kinder oder Jugendliche dafür verantwortlich sind und schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag. Die Behörde bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07309 96550 zu melden. (AZ)