Unbekannte fahren Autos an und dann davon

Die Polizei berichtet von zwei Unfallfluchten in Weißenhorn. Eine hat sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Herzog-Georg-Straße ereignet. Eine Frau stellte ihren weißen Skoda Oktavia gegen 13.05 Uhr dort ab. Als sie nur wenige Minuten später zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am linken hinteren Kotflügel.

Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachte außerdem jemand am Dienstagvormittag auf dem Hauptplatz. Der Autofahrer touchierte einen am rechten Parksteifen abgestellten weißen Toyota. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Unfall und informierte die Polizei. Wer Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben kann, soll sich mit der Polizei Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 in Verbindung setzen. (AZ)