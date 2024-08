Unbekannte lockern Radmuttern an Auto in Weißenhorn

Ein 66-Jähriger hat sein Auto im Zeitraum von Montag, 19. August, auf Dienstag, 20. August, in der Schluckenauer Straße in Weißenhorn geparkt. Wie die Polizei mitteilt, nahm er komische Geräusche an der Vorderachse wahr, nachdem er losgefahren war. Der 66-Jährige begab sich in eine Kfz-Werkstatt, in der festgestellt wurde, dass die Radmuttern am vorderen rechten Rad gelockert worden waren. Ein Sachschaden entstand dabei nicht.

Polizei Weißenhorn ermittelt wegen gelockerten Radmuttern

Dies wurde der Polizei Weißenhorn erst jetzt mitgeteilt, sie ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)