Unbekannte machen Beute an Autowaschanlage

Jemand hat sich an einer Autowaschanlage in Weißenhorn zu schaffen gemacht und Geld gestohlen.

Bargeld haben Unbekannte in einer Autowaschanlage in der Zeissstraße in Weißenhorn gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat jemand zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag , 5.30 Uhr, den Geldeinwurf einer Waschbox aufgebrochen. Ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309 9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)