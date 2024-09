Ein Unbekannter ist im Zeitraum vom 7. bis 11. September in der Schulstraße in Weißenhorn in ein Spirituosengeschäft eingebrochen und hat dabei Bargeld gestohlen. Laut Polizei entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter nimmt die Polizei in Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)

Jens Carsten